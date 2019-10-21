Лондон, , 17:54 — REGNUM Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Великобритании Доминик Рааб отметил значение подписания соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Соединенным Королевством и Грузией, об этом госсекретарь написал на своей странице в Twitter.

Давид Залкалиани и Доминик Рааб © @DominicRaab

«Это наше первое соглашение о непрерывности торговли с восточноевропейской страной. Это соглашение обеспечит выгоды для бизнеса и потребителей, продолжая преференциальную торговлю с Грузией»

Напомним, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и госсекретарь Великобритании Доминик Рааб 21 октября подписали «Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».

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