Лондон, 21 октября 2019, 17:54 — REGNUM Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Великобритании Доминик Рааб отметил значение подписания соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Соединенным Королевством и Грузией, об этом госсекретарь написал на своей странице в Twitter.
Напомним, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и госсекретарь Великобритании Доминик Рааб 21 октября подписали «Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».
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