Москва, , 17:45 — REGNUM В состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации включен известный российский журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 октября, президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сегодня президент России сменил главу СПЧ — Михаил Федотов, занимавший этот пост с 2011 года был отправлен в отставку, а на его место был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Также в состав СПЧ был введен Кирилл Вышински.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский возглавлял агентство «РИА Новости Украина». На Украине против него было сфабриковано уголовное дело об измене родине просто за то, что он честно выполнял свою журналистскую работу. После смены власти на Украине Вышинский был освобожден из-под стражи и смог вернуться в Россию. Однако дело против него прекращено не было.