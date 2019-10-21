Москва, , 17:35 — REGNUM На сегодняшний день Россия стала очень серьёзным мировым игроком, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предстоящие выборы президента США.

«Нам особо безразлично, кто там из них будет президентом, — сказал Клинцевич. — Все они сегодня Россию сделали той лошадью, которая вытянет выборы, поднимет оборонный бюджет, сделает какой-то бюджетный манёвр, решит вопросы по ВПК и всё, что связано с другими очень важными экономическими вещами. Сегодня Россия эксплуатируется не только в негативном, но и в позитивном плане. Мне это очень нравится, потому что РФ стала очень серьёзным мировым игроком».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, следующие президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил о своей готовности принять в них участие.

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