Москва, 21 октября 2019, 17:35 — REGNUM На сегодняшний день Россия стала очень серьёзным мировым игроком, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предстоящие выборы президента США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, следующие президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил о своей готовности принять в них участие.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп против Байдена: «Демократическая партия» США берёт курс на поражение