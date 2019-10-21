Варшава, , 17:33 — REGNUM «Европа быстро теряет свою идентичность и динамику развития, Польша должна иметь вариант выживания без Европейского союза и НАТО», — заявил в интервью Polskie Radio 24 бывший польский дипломат Рышард Жултанецкий.

По его словам, эти два альянса не являются чем-то вечным, которое никогда не исчезнет. Жултанецкий призвал не «пытаться угодить другим любой ценой, к чему мы имеем склонность» и четко определить «польский национальный интерес» на публичных дебатах.

Экс-дипломат считает, что «ключом к долгосрочному успеху Польши» является понятие достатка. «Дело в том, что поляк не амбициозен, — подчеркнул Жултанецкий. — Мы хотим чего-то большего, но у нас нет хорошего восприятия алчности и жадности».

Гость радиостанции также ответил на вопрос, почему Владимир Путин постоянно укрепляется. Как отметил эксперт, «по крайней мере несколько десятков человек, присутствовавших в этой студии, объявляли о падении этого «маргинального политика, который неизвестно откуда взялся». Россия давно уже должна была рухнуть, распасться и обанкротиться, а Путин тем временем все хорошеет. Экономика не является здесь главной проблемой. Тот факт, что уровень жизни в России падает, вовсе не означает упадка страны. Россияне гордятся силой своего государства».