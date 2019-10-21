Рига, , 17:33 — REGNUM В начале октября общие долги перед бюджетом Латвии, включая задерживаемые выплаты и отсрочки, составили 894,407 млн евро. Об этом сообщил портал NRA со ссылкой на данные Службы госдоходов (СГД).

В сообщении СГД говорится, что 485,969 млн евро — долги перед республиканским бюджетом, 274,332 млн евро — долги самоуправлениям, 134,106 млн евро — долги по взносам социального страхования. На 60,1% от всей суммы были начислены штрафные проценты. В целом, задолженность уменьшилась на 1,7% по сравнению с месяцем ранее.

Отмечается, что 1 октября долги ликвидируемых компаний в стране перед бюджетом в размере 336,8 тысячи евро были признаны безнадёжными. Из 537,127 млн евро долгов, которые необходимо взыскать, сумма в 160,412 млн признана реальной для взыскания, а сумма 376,715 млн евро нет.

Общая сумма долгов, на которые перестали начислять штраф в связи с процессом неплатёжеспособности, составила 294,596 млн евро. В сентябре совокупный долг перед латвийским бюджетом составлял 909,902 мн евро.