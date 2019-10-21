Киев, , 17:30 — REGNUM Бывший КВН-щик, известный шоумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сам Сивохо сообщил сегодня, 21 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — прокомментировал ситуацию уроженец Донецка Сивохо.

«К сожалению, мы видим «квартализацию», доведение до абсурда системы государственного управления… Если враг хочет уничтожить противника, первое, что уничтожают — центр управления, систему управления. Нас системно уничтожали странной люстрацией, потом странными изменениями в закон о госслужбе, потом начали уничтожить институциональные возможности управлять страной. СНБО всегда был ключевым органом, он как мозг… без мозга тело ничего не значит», — заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Михаил Чаплыга

При этом он провел параллели между назначениями Сивохи и Алексея Гончарука на пост премьер-министра.

«У меня больше вопросов не к тем, кто назначает, а к тем, кто соглашается. Такой же вопрос у меня был и к Гончаруку. Нет вопросов к тем, кто предлагает. Есть вопросы к тем, кто соглашается. Понимают ли они вообще, какая ответственность, какой должна быть специальность…, когда на карте стоят интересы государства, когда игроки, которые играют против тебя на глобальной геополитической шахматной доске, намного профессиональнее тебя?» — задался вопросом Чаплыга.

ИА REGNUM отмечает, что Сивохо ранее работал креативным продюсером ООО «Квартал 95». Он баллотировался в Верховную раду на выборах этого года по мажоритарному округу в Донбассе от партии «Слуга народа», но стал в итоге только третьим.