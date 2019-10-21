Москва, , 17:29 — REGNUM На Украине сформировалась категория людей, которые считают приемлемым глумление по какому угодно поводу, вплоть до катастроф и бедствий, и активно навязывают такую точку зрения общественному мнению. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вопрос не в том, что где-то кто-то тупо пошутил. Это же государственный народный хор привлекли, который на бюджетные деньги содержится! На Украине действительно есть такая категория людей, которая считает, что можно считать нормальными шутки над пожарами, над убийствами, над горящими людьми в Доме профсоюзов в Одессе. И эта категория людей, в общем, немаленькую долю аудиторию составляет», — заявил Корнилов.

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и шоумен Евгений Кошевой.

Ранее украинский олигархИгорь Коломойский заявил, что не считает насмешкой номер студии «Квартал 95».

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — заявил Коломойский.