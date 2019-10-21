Москва, , 17:27 — REGNUM Задача бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — это снять члена Палаты представителей США Тулси Габбард со следующих выборов президента, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт между Клинтон и Габбард.

«Хиллари Клинтон прошлый раз погорела из-за того, что она пыталась торпедировать Берни Сандерса. Тоже левого кандидата. Она не давала ему нормально агитировать. Это было основной причиной того, почему против неё начали голосовать, — сказал Абзалов. — Иными словами, Клинтон не в первый раз топит своих однопартийцев. Задача Клинтон — снять Габбард со следующих выборов. Это стратегическая политика по ослаблению конкурентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.

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