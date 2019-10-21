Москва, 21 октября 2019, 17:27 — REGNUM Задача бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — это снять члена Палаты представителей США Тулси Габбард со следующих выборов президента, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт между Клинтон и Габбард.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
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