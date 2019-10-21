Москва, , 17:27 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал смену порядка формирования состава депутатов Госдумы от партии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ — ротации кадров при соблюдении принципа преемственности», — заявил Зюганов.

Одно дело — многократное избрание по одномандатному округу. Если человек «пашет», заслужил авторитет и доверие избирателей, если люди голосуют за него, как за Харитонова или Смолина, — это одно дело, отметил он.

«Если ты ведёшь в партии крупные участки работы, то здесь вопрос решит партия. В остальных случаях право гарантированного избрания по партийному списку должно быть ограничено: не более двух раз!» — указал коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередные выборы в Госдуму пройдут в 2021 году.