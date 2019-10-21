Киев, , 17:22 — REGNUM Сегодня, 21 октября, украинские эксперты активно обсуждают выход экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны, одного из ближайших соратников Петра Порошенко Олега Гладковского из СИЗО под залог $424 тыс.

В частности, политический эксперт, депутат Киевского горсовета Владислав Михайленко прогнозирует, что в суде дело Гладковского «рассыплется».

»Как и большинство дел… потому что уже есть ряд оценок экспертов по криминальному процессу, юристов и адвокатов, практикующих в сфере криминального права. Все они в один голос говорят, что версия следствия сшита на скорую руку… Можем говорить, что у следствия нет экспертов или кому-то «дали на лапу» и все рассыпалось. Возможно, действительно не было фактажа и брали то, что есть», — допустил Михайленко 21 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом политтехнолог Александр Теплюк напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский дал руководству антикоррупционных органов срок до 1 ноября, чтобы они показали эффективность в борьбе с коррупцией.

«У нас реальные действия в отношении Гладковского начались после того, как мы увидели реальные рейтинги Зеленского, которые начали падать… Такие задержания у нас никогда не имеют конечного результата, нет реальных посадок… Команда Зеленского, которая не является монолитной, решает свои вопросы. У нас идет борьба отдельных феодалов за решение отдельных вопросов», — считает Теплюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября экс-чиновник Гладковский вышел из СИЗО после того как за него внесли залог в размере $424 тыс. НАБУ продолжает в отношении него следственные действия.

17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского после его попытки сбежать из Украины (по версии силовиков). Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в судеоб аресте Гладковского с альтернативой внесения залога в 10 раз больше, чем в итоге назначил суд.