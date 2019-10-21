Рим, , 17:19 — REGNUM Лишь 30,6% граждан Италии доверяют правительству страны, передает Termometro Poilitico в понедельник, 21 октября, со ссылкой на совместное исследование Tecne и Dire.

За последний месяц число доверяющих правительству сократилось на 1,5%. Число не доверяющих исполнительной власти, напротив, выросло на 1,7% до 56,9%. 12,5% граждан не определились со своей позицией.

В партийном рейтинге сохраняется преимущество оппозиции над правящими партиями. Три оппозиционные правоцентристские силы («Лига» Маттео Сальвини, «Братья Италии» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони), пользуются, по данным социологов, симпатиями 48,2% граждан, в то время как три правительственные партии (либералы, популисты и партия Маттео Ренци) — 44,1% граждан.