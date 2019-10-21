21 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Именно украинцы являлись не последними спонсорами Хиллари. Еще в 2015 году, в канун гоночного противостояния «Трамп – Клинтон», The Wall Street Journal заметил, что лидерами среди иностранных доноров Clinton Foundation являются представители самой бедной европейской страны – Украины. За 15 лет (до 2014 года) на помощь четы Клинтон было направлено $10 миллионов.

Андрей Ганжа, , 17:19 — REGNUM 10 октября во время своей 14-часовой пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свои будущие отношения с США гордо и с чувством собственного достоинства: «При всем уважении к Соединенным Штатам, мы не обслуживающий персонал политики США, мы независимая страна… Мы не можем и не будем поддерживать ни одного кандидата или американского политика… Выбирайте своего президента сами, а вы не влияете и не будете в дальнейшем влиять на выборы независимой Украины». Штаты услышали и, судя по всему, сделали выводы. И решили добивать…

Клинтон и его жена Хиллари Александр Горбаруков © ИА REGNUM

До выборов в Штатах осталось чуть более года. Основным противником республиканца Трампа в этой гонке считается демократ Джо Байден, вице-президент при Обаме. Байден лидирует: с начала 2019 года из 56-ти серьезных опросов общественного мнения только один (Rasmussen Reports, от 23−24 сентября) отдал победу Трампу со счетом 47 на 43 процента.

Поэтому основной целью контактов между Трампом и «людьми Трампа» с одной стороны, и Зеленским, и «людьми Зеленского», с другой, еще до недавнего времени было получение и, главное, легализация информации о деятельности Байдена и его сына Хантера на Украине, которую в США деликатно называют «вопиющий конфликт интересов», а по-простому — «коррупция». Это когда украинский генпрокурор начинает «копать» под энергетическую компанию «Бурисма», членом совета директоров которой сделали сына Хантера, а папа Джо, намекая на возможность отказа в миллиардной американской кредитной гарантии, вышибает этого «сукина сына» из рабочего кресла.

И, судя по всему, Трамп не только получил, но и публично подтвердил нужные ему материалы. Он, конечно, не смог получить подтверждение, освященное авторитетом президента Зеленского (!?), зато недавно в Киеве она была публично и демонстративно обнародована Андреем Деркачом: с номерами, датами, фамилиями и сопровождающей перепиской. Уже сейчас качество «слива» компромата в Украине (да и в США) сравнивают с «ВИКИЛИКС».

Остается только гадать, откуда Деркач получил эти материалы: от своих анонимных информаторов в украинской Генпрокуратуре (как он сам утверждает)? От «друга по жизни», экс-генпрокурора Юрия Луценко, ныне отсиживающегося в Лондоне? От Путина (российско-лояльность Андрея Леонидовича не является секретом)? Или от людей самого Трампа (на что очень похоже)?

И теперь для Трампа выгодно украинскую тему «выжать досуха». Во-первых, это даст возможность «гневно накатывать» уже не только лично на Джо Байдена, но и на всю Демократическую партию в целом. Потому что даже демократический кандидат №2, Элизабет Уоррен, по большинству общеамериканских вопросов выигрывает у действующего президента. И, во-вторых, позволить поддерживать постоянное внимание к персоне Джо Байдена, конкурента №1.

А дел-то — всего ничего. Просто представить Украину чудовищем коррупции и хаоса, выкормленном и выпестованном на груди Демократической партии во времена президента Обамы и госсекретарствования Хиллари Клинтон, конкурентки Трампа на выборах 2016 года. Которую и сейчас не стоит считать «сбитым летчиком». Она еще может ой как «выстрелить».

И, кстати, именно украинцы являлись не последними спонсорами Хиллари. Еще в 2015 году, в канун гоночного противостояния «Трамп — Клинтон», The Wall Street Journal заметил, что лидерами среди иностранных доноров Clinton Foundation являются представители самой бедной европейской страны — Украины. За 15 лет (до 2014 года) на помощь четы Клинтон было направлено $10 миллионов.

И вот в Украину вновь приехал Сэм Кислин, американский миллиардер, давний знакомый Трампа и друг адвоката Трампа, Руди Джулиани. А для людей хорошо помнящих — просто Семен Кислин, бывший директор первого одесского гастронома, эмигрировавший в США в 1974 году, настигший там «американскую мечту» и использовавший ее во всех возможных позах. Кислин уже судится с Украиной по поводу 23 миллионов долларов своих инвестиций и в 2016-м ему даже был запрещен въезд в страну. Сэм-Семен в августе этого года уже приезжал в Украину и заявил о выводе отсюда восьми миллиардов долларов государственных средств. Но сейчас он приехал с длинным связанным рассказов о именно чудовищных действиях режима Порошенко и изложил его 19 октября, на пресс-конференции в длинном интервью в «KYEVPRESSCLUB».

Там он повторил свою информацию о выводе восьми миллиардов, рассказал о содержании поставок в Украину угля по сценарию «Филадельфия+» (когда уголь оформлялся, как купленный в США, а покупался «в ЮАР и России, с маржой в 100 долларов на каждой тонне, с учетом доставки!»), обвинил Порошенко в начале войны на востоке Украины, рассказал «интимные подробности» о порошенковских главном банкире Гонтаревой, главной финансистке Яресько и не последнем собутыльнике, американском после (послице?) Мари Йованович: «Несколько раз были инциденты, когда она вместе с Порошенко буквально с утра выпивала бутылку виски! Когда я узнал об этом, то сообщил своим знакомым в Госдепартаменте…».

Ну, и как должен реагировать в принципе законопослушный американский обыватель (он же избиратель — 2020) на «изложенную таким образом страну»? Думаю, что только как на чудовище, воспитанное демократами. Что и требовалось доказать.

Все, что происходит с «образом Украины» за океаном — это совсем не борьба за счастье Украины, демократию или счастье украинцев. Это блюдо для внутреннего потребления американцев в процессе электоральной борьбы. Конечно, опубликование (а тем более следующий этап — подтверждение) таких данных может вызвать посттравматический стресс в сознании украинского общества. Но, во-первых, не вызовет: страна в которой граждане убивают тех, с кем еще несколько лет назад вместе пили водку, готова к любым психострессам. И, во-вторых: да когда шерифа интересовали проблемы аборигенов?