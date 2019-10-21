Прага, , 17:16 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Чехии опровергло информацию властей этой страны о том, что в республике якобы разоблачена некая российская «шпионская сеть». Соотвествующее заявление распространила сегодня, 21 октября, пресс-служба посольства России в Праге.

Напомним, глава Службы безопасности и информации (BIS) Чехии Михаил Коуделка заявил, что его ведомство совместно с чешской полицией якобы разоблачили деятельность «российской шпионской сети», которая, как утверждается, действовала через посольство России в Праге.

«Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена», — сказал Коуделка.

Однако в посольстве России заявили, что заявление Коуделки совершенно абсурдно и не имеет ничего общего с действительностью.