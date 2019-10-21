Кандагар, Афганистан, , 18:59 — REGNUM 20 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 30 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинции Кандагар

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимися там оружием и боеприпасами.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.