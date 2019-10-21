Кундуз, Афганистан, , 18:52 — REGNUM 20 октября официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, уезда Дашт-и-Арчи вышеупомянутой провинции был зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз приводилась на протяжении двух дней.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана, в результате операции Специальных сил Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 12 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десять получили ранения различной степени тяжести. Также в ходе операции правительственными силами было захвачено пять транспортных средств группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.