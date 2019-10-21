Москва, 21 октября 2019, 17:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил желание принять участие Европейской конференции спикеров, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.
«Это решение во всех отношениях будет правильным, потому что кроме участия в работе конференции, параллельно будут проходить двусторонние встречи с руководителями парламентов, которые входят в ПАСЕ», — сказал Володин журналистам.
Поездка обещает быть достаточно напряжённой, добавил он.
«Сегодня уже ряд руководителей национальных парламентов европейских стран заявили о своём желании встретиться и обсудить вопросы текущей повестки. Также есть желание встретиться у руководства ПАСЕ, поэтому нам было бы правильно принять это приглашение, поехать и обсудить вопросы развития межпарламентских связей и темы, которые для нас являются актуальными». — заявил Володин.
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