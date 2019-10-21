Кабул, , 18:45 — REGNUM 20 октября официальные представители неправительственной Организации прозрачных выборов в Афганистане заявили, что что перенос оглашения результатов выборов президента Исламской Республики Афганистан, прошедших 28 сентября текущего года, вызывает опасения и подозрения.

По данным Организации прозрачных выборов в Афганистане изначально Независимая избирательная комиссия подготовила план по обработке девяти миллионов голосов, однако в выборах приняло участие всего два миллиона избирателей.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», представители неправительственной Организации прозрачных выборов в Афганистане утверждают, что перенос оглашения результатов связан с политическим давлением и неспособностью руководства Независимой избирательной комиссии обеспечить надлежащее управление процессами.

Согласно вышеупомянутому заявлению, эта ситуация может поставить под угрозу результаты самих выборов и демократическую систему, подорвать доверие населения в работу избирательных институтов Афганистана и привести к массовому отказу от признания результатов со стороны кандидатов.

Ранее независимая избирательная комиссия решила отложить оглашение результатов выборов, первоначальные итоги которых должны были быть представлены 18 октября текущего года.