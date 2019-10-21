Минск, , 17:05 — REGNUM Народный артист СССР и БССР Владимир Мулявин обязан своему возвышению Александру Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 21 октября, принимая в своём дворце российскую делегацию во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что между постсоветской республикой и Свердловской областью есть широкое поле для сотрудничества в гуманитарной сфере, отметив: «Общеизвестно, что легендарный белорусский музыкант Владимир Мулявин был родом с Урала. В Минске благодаря помощи правительства Свердловской области и личной поддержке губернатора был установлен памятник этому артисту».

«Ваш подарок — памятник — дорогого стоит. Мы внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество, — сказал Лукашенко во время переговоров с губернатором Свердловской области. — Это наша общая гордость — Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке».

Заявление бессменного белорусского лидера (занимает президентское кресло с 1994 года) вызвало большой резонанс в социальных сетях, став очередным поводом для сатиры. Александру Лукашенко припоминают мемы про «Скорину Питерского», «белорусскую цивилизацию» и многие другие не самые удачные заявления.

Напомним, вокалист и руководитель ВИА «Песняры» Владимир Мулявин получил всесоюзную известность и звания народного артиста (БССР в 1979 году и СССР в 1991 году) задолго до прихода к власти Александра Лукашенко (в 1994 году). Сведения о том, как Мулявин учил разговаривать белорусов на «мове» ранее широкой общественности известны не были.