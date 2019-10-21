Москва, , 17:05 — REGNUM Госдума 24 октября рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Решение было принято Советом Думы. Комитет по международным делам полностью поддерживает инициативу президента и рекомендует принять проект закона». — сказал парламентарий.

Позиция эта абсолютно взвешенная.

«Мы не можем и дальше смотреть на фактическое бездействие комиссии, а также на потенциальную опасность ее использования в политических целях для нагнетания международной обстановки», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию проект закона об отзыве заявления, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, Слуцкий (ЛДПР) предлагает провести ревизию международных договоров и соглашений.

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