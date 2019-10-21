Минск, , 17:03 — REGNUM При новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве сохранится преемственность в отношениях двух стран. Об этом 21 октября заявил Александр Лукашенко накануне своего визита в Нур-Султан, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко заявил в интервью информагентству «Хабар», что недавно ушедший в отставку бывший лидер компартии Казахской ССР и впоследствии первый президент этой постсоветской республики Нурсултан Назарбаев сделал многое для ЕАЭС. Он отметил: «Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры».

«Мы должны наши предприятия ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Белоруссии на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки», — сказал Лукашенко.

По его мнению, страны Евросоюза «не имели такого опыта жизни в одной стране, как постсоветские республики. Лукашенко обратил внимание: «Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз».

«Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся», — сообщил Лукашенко при сравнении ЕС с ЕАЭС.