Москва, , 17:02 — REGNUM Валерий Фадеев назначен на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 октября, президентом России.

Напомним, ранее сегодня российский лидер подписал указ о снятии с поста главы СПЧ Михаила Федотова, который возглавлял эту структуру с 2011 года.

Фадеев — известный журналист, телеведущий и общественный деятель. С 2017 года он является секретарем Общественной палаты России.