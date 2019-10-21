Москва, , 17:00 — REGNUM Завтра, 22 октября, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает сайт кремля.

Встреча пройдет в рамках рабочего визита Эрдогана.

Стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии, включая вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования, в том числе в контексте предстоящего запуска конституционного комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную, главным образом, против сирийских курдов и «Рабочей партии Курдистана». 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о пятидневной паузе, за которую курдские формирования должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией.

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