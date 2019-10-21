* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:33 — REGNUM 20 октября специальный посланник Европейского союза в Исламской Республике Афганистан Роланд Кобиа заявил, что с целью окончания войны и восстановления мира в Афганистане необходимо в кратчайшие сроки возобновить переговоры между Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Роланд Кобиа сделал это заявление в ходе своего выступления перед представителями средств массовой информации.

Специальный посланник выразил уверенность, что возобновление переговоров между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может привести к установлению режима прекращения огня и началу внутриафгаснких переговоров о мире.

Ранее в начале сентября президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как группировка организовала теракт, в результате которого погиб американский военнослужащий.