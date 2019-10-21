Кабул, , 18:32 — REGNUM 20 октября кандидат на пост президента Исламской Республики Афганистан Рахамтулла Набил обвинил Институт государственной эффективности, одним из основателей которого является действующий глава государства Ашраф Гани, во вмешательстве в выборы президента Афганистана путем передачи финансовых средств ближнему кругу Ашрафа Гани и другим государственным чиновникам.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Рахамтулла Набил сделал это заиление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

Рахматулла Набил утверждает, что Институт государственной эффективности использовал свое влияние для продвижения кандидатуры Ашрафа Гани на пост следующего президента Афганистана. Он также призвал США провести расследование вмешательства Института государственной эффективности в выборы главы Афганистана.

Предвыборный штаб Гани опроверг все обвинения, добавив, что это не первое необоснованное обвинение со стороны Рахамтуллы Набила в адрес президента страны.

Раннее министр финансов Исламской Республики Мохаммад Афганистан Кайюми был обвинен в получении денег от Института государственной эффективности.