Москва, , 16:57 — REGNUM Россия поддерживает постоянный контакт с Башаром Асадом как по линии военного ведомства, так и через спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, сообщил 21 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом представитель Кремля сообщил на фоне готовящейся встречи президента России Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча будет посвящена ситуации в Сирии и пройдёт 22 октября

«Я хотел бы сказать, что несомненно ситуация в контексте с турецкой операцией она очень подробно и обстоятельно обсуждалась между нашими представителями и Асадом», — сказал Юрий Ушаков.

По его словам, все основные новости по этому вопросу можно будет рассматривать по итогам встречи президента РФ с президентом Турции.

«Действительно, мне кажется очень важная, интересная, содержательная и существенная встреча», — подчеркнул помощник президента РФ, говоря о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную, главным образом, против сирийских курдов и «Рабочей партии Курдистана». 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о пятидневной паузе, за которую курдские формирования должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией.

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