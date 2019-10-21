Джелалабад, Афганистан, , 18:48 — REGNUM 20 октября официальные лица провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани прибыл в уезд Хаска Мина вышеупомянутой провинции, чтобы встретиться с семьями жертв недавнего взрыва в мечети.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», на встречу с семьями жертв теракта в мечети афганской провинции Нангархар также прибыли спикер верхней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Фазал Хади Муслимьяр, первый заместитель спикера нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана, советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб, главы государственных ведомств и некоторые члены Национальной ассамблеи Афганистана.

Ашраф Гани заверил местных жителей, что ответственные за теракт понесут заслуженное наказание, добавив, что он отдал приказ Национальным силами безопасности и обороны провести операцию по уничтожению боевиков на территории вышеупомянутого уезда.

Ранее 18 октября на территории уезда Хаска Мина провинции Нангархар в здании мечети произошло два взрыва, в результате которых погибло по меньшей мере 72 мирных жителя.