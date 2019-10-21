Сринагар, Индия, , 18:40 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что часть территорий ледника Сиачен теперь будет открыта для туристов. Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В ходе своего визита в область Ладакх Раджнатх Сингх подчеркнул, что регион ледника Сиачен обладает огромным потенциалом с точки зрения туризма. По словам министра обороны южноазиатского государства, теперь территории от основной базы индийских сухопутных войск на леднике Сиачен до лагеря Кумар будут открыты для посещения туристов. Он также добавил, что несмотря на разногласия между Индией и Китаем по вопросу территориальной принадлежности Ладакха Нью-Дели и Пекин «не позволяют ситуации выйти из-под контроля».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир, в состав которого входила область Ладакх. С 31 октября 2019 года Ладакх станет отдельной союзной территорией в составе Республики Индии. Китай выступил против решения индийского руководства, так как претендует на большую часть территорий Ладакха.