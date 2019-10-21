Москва, , 16:55 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял решение об участии в Европейской конференции спикеров, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«По мнению всех представителей фракций необходимо принять приглашение, которое поступило, и участвовать в конференции председателей стран, входящих в Совет Европы, руководителей парламентов, которые будут работать 24−25 октября в Страсбурге, в ПАСЕ», — заявил Володин журналистам.

Володин принял приглашение к участию в конференции глав парламентов стран Европы и 24 октября будет в ПАСЕ в Страсбурге. В состав делегации Госдумы традиционно вошли представители всех фракций.

Приглашение получено от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

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