Воронеж, , 16:52 — REGNUM Алексей Карякин уволен с должности руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 21 октября.

Указ об освобождении Карякина от замещаемой должности с 21 октября подписал глава региона Александр Гусев, «в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе».

Как сообщало ИА REGNUM, увольнение Карякина было анонсировано губернатором в сентябре в связи с неприятным запахом, который терроризирует Воронеж вот уже больше года. Однако, как стало известно сегодня, Карякин переходит на работу в федеральное ведомство: с 22 октября он возглавит Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.

Добавим, что Алексей Карякин возглавлял департамент с 2012 года, до этого он был руководителем МУП «Водоканал Воронежа».