Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В Петербурге городское правительство 21 октября утвердило план мероприятий, который должен привести к достижению целей Стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для этого были введены 54 целевых показателя по 18 основным целям, определены ответственные. Реализацию стратегии разделили на четыре этапа: 2019−2021, 2022−2024, 2025−2030 и 2031−2035 годы.

Четырьмя основными направлениями стратегии являются: развитие человеческого капитала, повышение качества городской среды, устойчивый экономический рост и эффективное развитие гражданского общества.

Например, естественный прирост населения к 2024 году должен составить 1,6 на 1 тыс. человек, а на одну женщину должно стать 1,613 родившихся, ожидаемая продолжительность жизни должна стать 78,6 лет к 2024 году, уровень бедности должен быть сокращен вдвое до 4%, ежегодные темпы роста зарплаты без учета инфляции должны составить 3,9%. Ежегодно жилищные условия должны улучшать минимум 12 тыс. семей.

«Это не догма, по большому счету он может трансформироваться в зависимости от ситуации, с которой мы столкнемся в текущем и последующие годы, поэтому к нему нужно относиться очень серьезно», — сказал губернатор Александр Беглов.

Он уточнил, что таким образом в Петербурге завершилось формирование всех документов, необходимых для реализации Стратегии-2035.

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