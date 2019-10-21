Милан, Италия, , 16:43 — REGNUM Партия «Лига» поддерживает переход к прямым выборам президента Италии, заявил в эфире La7 в понедельник, 21 октября, лидер партии Маттео Сальвини.

Сальвини напомнил, что действующий президент Серджо Маттарелла в сентябре 2019 года после распада правящей коалиции принял решение не проводить новые выборы, а доверить формирование правительства двум партиям, контролирующим 50% мест в парламенте, но пользующихся актуальными симпатиями лишь 40% граждан.

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Президент, таким образом, влияет на политическую жизнь страны, а вовсе не является нейтральным арбитром, а потому выбирать его должны граждане, полагает Сальвини.

Сейчас формального главу итальянского государства выбирают депутаты парламента.

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