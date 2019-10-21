Москва, , 16:38 — REGNUM Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в качестве идеологии защиту русского мира, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Я думаю, самым продуктивной идеологией была бы защита русского мира. Русские во многих странах сейчас страдают: в Прибалтике, на Украине, в бывших республиках СССР, и их никто не защищает. Русская молодежь чувствует сопричастность, но не знает, как ее выразить», — сказал Жириновский.

Он напомнил, что при царе идеология выражалась в простых и понятных словах: самодержавие, православие, народность.

«Но это уже не действует. В XXI веке молодежь не пойдет за вековыми традициями», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме проходит заседание круглого стола по вопросу о защите традиционных ценностей.