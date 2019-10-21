Рим, , 16:35 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла должен вмешаться в конфликт внутри правящей либерал-популистской коалиции, заявил в понедельник, 21 октября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Либералы из Демократической партии и популисты из «Движения 5 звезд» спорят друг с другом по всем вопросам, что не идет на пользу стране, в то время как формальный глава государства почему-то не вмешивается в этот вопрос, отметил Сальвини.

Именно Маттарелла предоставил двум этим партиям возможность сформировать правительство без проведения выборов, хотя у них нет и не было поддержки большинства граждан страны, теперь президент не должен самоустраняться от проблемы, добавил лидер «Лиги».

Читайте также: Как итальянские либералы одержали победу над всеобщими выборами