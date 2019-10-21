Тегеран, , 16:47 — REGNUM 20 октября министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами поблагодарил иракскую армию за обеспечение безопасности для иранских паломников ходе Арабейна. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Несмотря на то, что были предприняты усилия по подрыву Арабейна, все церемонии прошли на высшем уровне, показав стремление мусульман к свободе и их приверженность борьбе с жестокостью», — подчеркнул Амир Хатами.

Иранский министр также поблагодарил власти Ирака за гостеприимство и высокое качество услуг, предоставленных паломникам из ИРИ. Он заявил, что это является демонстрацией братства, солидарности и глубоких культурных связей между двумя народами.