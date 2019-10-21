Курган, , 16:34 — REGNUM В Курганской области количество штатных единиц муниципальных администраций сократится на 12,3%. Был применён стандартизированный подход к объективно необходимому числу чиновников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На сегодня из 1865 штатных единиц в муниципалитетах Зауралья 229 являются избыточными. Сокращённым чиновникам предложат новую работу, а также, при необходимости, и переобучение.

Оптимизация позволит повысить эффективность работы и высвободить значительные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял о сокращении каждого второго чиновника в муниципалитетах региона.

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