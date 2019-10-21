Рим, , 16:30 — REGNUM 25 октября в Риме пройдет первая в истории всеобщая забастовка профсоюзов, передает информагентство ANSA в понедельник, 21 октября, со ссылкой на заявления руководителей профсоюзов.

Забастовка пройдет в знак протеста против неэффективной деятельности римской администрации. «Мы не развлекаемся, блокируя жизнь города. Нам надоело жить в разрухе», — цитирует агентство главу Конфедерации труда Альберто Чивику.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, итальянские правоцентристские партии, прежде всего «Лига» Маттео Сальвини, также недовольные деятельностью мэрии Рима (основная претензия — неспособность справиться с «мусорным» кризисом), ведут сбор подписей за отставку главы города Вирджинии Раджи.

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