Мумбаи, Индия, , 16:36 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди останется у власти в штатах Махараштра и Харьяна. Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на данные экзитполов.

По предварительным оценкам, БДП получит 211 мест в законодательном собрании Махараштры и 66 мест в заксобрании Харьяны. Для того, чтобы получить большинство в указанных органах, «Бхаратия джаната парти» потребуется всего 145 и 46 мест соответственно. Ожидается, что ведущая оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) получит лишь 64 места в Махараштре и 14 мест в Харьяне.

Индийские журналисты утверждают, что предварительные результаты выборов демонстрируют массовую поддержку, которую оказало партии «Бхаратия джаната парти» население Индии после отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир. Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции Индии и ликвидации привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации, правовой статус каждого из которых будет понижен до уровня союзной территории. Нововведения вступят в силу 31 октября 2019 года.