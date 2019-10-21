Бишкек, , 16:26 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По мнению главы правительства, это связано с прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в коррупции в адрес Калмуратова и необходимостью обеспечить справедливое и объективное расследование по этому факту.

Отметим, что ранее в генеральную прокуратуру Киргизии поступило заявление от одного из местных предпринимателей против замглавы аппарата правительства Бакыта Калмуратова и замруководителя службы финразведки Эмиля Жамгырчиева.

Бизнесмен утверждает, что Калмуратов и Жамгырчиев якобы вымогали у него взятку в размере $50 тысяч (около 3,2 млн рублей) за то, что против него не будет возбуждено уголовное дело по факту контрабанды утиного филе.