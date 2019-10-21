Тегеран, , 16:41 — REGNUM 20 октября президент Ирана Хасан Рухани во время речи в честь Арабейна отметил, что США, Израиль и Саудовская Аравия объединили все свои усилия против Ирана, и у Исламской республики нет иного выхода, кроме как сопротивляться. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Хасан Рухани поблагодарил иранский народ за его смелость, бдительность и сопротивление заговорам. Он отметил, что ситуация вокруг Исламской республики накаляется с каждым днем, и лишь совместное сопротивление поможет иранцам преодолеть все трудности.

Иранский лидер отметил, что США собирают вокруг себя всех, кто недоволен политикой Ирана для того, чтобы продолжать «терроризировать» граждан Исламской республики. Он назвал политические элиты Вашингтона «ястребиными политиками», которые хотят развязать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.