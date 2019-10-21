Бишкек, , 16:20 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер попросил российского коллегу от имени народа Киргизии передать слова сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — подчеркнул Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября в Курагинском районе Красноярского края России прорвало дамбу на территории золотодобывающего рудника, расположенного близ поселка Щетинкино.

В результате чрезвычайного происшествия 15 человек погибли, различные травмы получили 44 человека, и еще пять человек пропали без вести.