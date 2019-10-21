Париж, , 16:14 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай заявила, что «отсрочка Brexit никого не интересует», сообщает Le Figaro.

«Теперь британский парламент должен сказать, что он думает, это уже не Европейский союз. Поэтому нам нужно провести голосование по существу, а не для того, чтобы откладывать выход и выиграть время», — заявила Сибет Ндиайе, в то время как британское правительство должно получить от парламента «зеленый свет» по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, 54% малых и средних предприятий во Франции, торгующих с Великобританией, не готовы к Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономики Франции: 54% французских компаний не готовы к Brexit