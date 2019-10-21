Москва, , 15:56 — REGNUM Одной из главных тем предстоящего саммита Россия — Африка, который в ближайшие дни состоится в Сочи, станет урегулирование африканских конфликтов и проблем силами стран самого континента. Об этом сегодня, 21 октября, на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Послезавтра открывается первый в истории саммит Россия — Африка. На нем мы уделим этим вопросам особое внимание, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Будем поддерживать, как сказал в своем вчерашнем интервью президент РФ Владимир Путин, африканский подход к африканским проблемам».

Российский министр подчеркнул, что Россия никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда решения странам Африки пытались навязывать извне, а добавиться содействия от международного сообщества выполнения тех «решений, которые принимаются самими африканцами».

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Как сообщало ИА REGNUM, первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка» состоится 23 — 24 октября 2019 года в Сочи. На встречу приедут главы государств и правительств почти всех стран Африки, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций. Также ожидается участие в мероприятии председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Мухаммада.

Саммит состоится под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха аль-Сиси.

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