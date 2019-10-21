Сеул, , 16:07 — REGNUM Группа северокорейских беженцев направила в КНДР листовки с критикой в адрес правительства за неподобающее проведение матча сборных двух Корей (Севера и Юга) в рамках отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации «Борцы за свободную Северную Корею» (Fighters for free North Korea).

Известно, что 20 октября восемь членов организации отправили в КНДР на больших воздушных шарах 500 тыс. листовок и 500 брошюр с критикой политики северокорейского лидера Ким Чен Ына, авторами которых стали северокорейские беженцы. Также к шарам были прикреплены две тысячи купюр номиналом $1, 1000 USB-накопителей и 1000 SD-карт.

По словам главы организации Пак Сан Хака, правительство Северной Кореи превратило мирное спортивное соревнование в противостояние нации.

Напомним, что власти КНДР не пустили в страну представителей южнокорейских вещательных компаний, журналистов и болельщиков, а также провели матч сборных при пустых трибунах.

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