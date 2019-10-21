Сринагар, Индия, , 16:43 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии Индии «Бхаратия джаната парти» (БДП) Рам Мадхав заявил, что Пакистан стал проблемой не только для своего соседа Индии, но и для всего мира. Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Рам Мадхав, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что за 70 лет независимого развития в отношениях Индии и Пакистана были свои взлёты и падения. По словам лидера правящей партии, Нью-Дели заинтересован в выстраивании конструктивных отношений с Исламабадом, однако прежде пакистанское руководство должно прекратить оказывать поддержку трансграничным террористическим группировкам. «Пакистан превратился в эпицентр терроризма и теперь представляет угрозу для всего мира, не только для Индии», — добавил он.

Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сообщила, что Пакистан останется в «сером списке» до февраля 2020 года. ФАТФ потребовала, чтобы Исламабад предпринял дополнительные меры для искоренения финансирования терроризма.