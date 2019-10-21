Киев, , 15:50 — REGNUM Конкурс на должность главы украинского Национального агентства по предотвращению коррупции будет объявлен на текущей неделе. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в понедельник, 21 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конкурс будет объявлен настолько быстро, насколько это возможно, выходя из демократичных процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе», — пообещал, в частности, Гончарук.

20 октября на своем заседании Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей председателя агентства на Наталью Новак. Гончарук напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является усовершенствование деятельности НАПК, и которого «длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры».Теперь в течение двух месяцев правительство должно провести конкурс на должность главы НАПК в соответствии с новым порядком.

«Назначить бывшего депутата от Блока Петра Порошенко, человека который «в системе» 20 лет, руководителем Национального Агенства по противодействию коррупции — это все равно, что лису поставить курятник охранять… Кого она сможет или захочет привлечь к ответственности? Реформа электроннного декларирования — прощай, «электронное декорирование» добро пожаловать обратно! Даже «временность» этого решения нанесет урон авторитету власти», — комментирует ситуацию политолог Руслан Бортник.

Сама Новак не уточнила журналистам, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на должность полноценного главы комиссии, предположив, что будут другие, «более достойные кандидатуры».