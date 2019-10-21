Киев, , 15:41 — REGNUM Соратники президента Украины Владимира Зеленского из студии «95-й квартал» через высмеивание пытаются навязать обществу представление о «справедливости» без морали, заявил журналистам 21 октября украинский политик, депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Таким образом соратник экс-президента Порошенко прокомментировал скандал с юмористическим номером, в котором обыгрывался поджог дома экс-главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Арьев пошел дальше других критиков номера и заявил, что именно эту технологию «использовали большевики перед заходом в Украине в 1918−20 годах, именно эти средства используются для создания внутреннего противостояния на нужной территории».

»…Когда все средства хороши, стираются грани приличия и человечности для высвобождения инстинктов и примитивных рефлексий. Обесчеловечить и унизить одних при одновременном подъеме других. Стиль «Квартала» как раз этот: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце», — заявил соратник Порошенко.

Также он прокомментировал участие в номере хора им. Веревки, заявив, что это часть — глобального плана власти.

«Именно поэтому для этого берут не районный хор самодеятельности, а символический, основанный гетманом Скоропадским в 1918-м, в одно время с симфоническим оркестром и украинской Академией наук, хор имени Григория Веревки. И позор, что руководство этого символа не имеет смелости сказать «нет»», — уточнил он.

В завершение он сделал вывод, что история должна иметь соответствующие последствия и для «шутников», и для «подпевал» — «если мы не хотим, чтобы другие последствия были для страны и раскол общества продолжился».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в студии «Квартал 95» заявили, что украинские политики своими действиями дают юмористам повод для сатиры.