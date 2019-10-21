Москва, , 15:38 — REGNUM Любые современные мировые конфликты необходимо урегулировать в рамках революций, принятых Советом Безопасности Организации Объединённых наций. Такое заявление сегодня, 21 октября, на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это касается «всех без исключения конфликтов современного мира».

«Это касается и сирийского урегулирования, и урегулирования ситуации вокруг Косова, в Ливии», — добавил российский министр.

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На основе закреплённых в СБ ООН договорённостей должна решаться и иранская ядерной программа, и одна из наиболее острых проблем современности — напряженность в Персидском заливе, и ситуация на востоке Украины.

«По каждому из этих конфликтов есть параметры урегулирования, которые закреплены СБ ООН», — подчеркнул Лавров.