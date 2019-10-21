Мурманск, , 15:35 — REGNUM Дом, в котором 25 лет располагалось генконсульство Норвегии в Мурманске, займут чиновники и представители МИДа. Об этом СеверПост рассказал министр имущественных отношений Мурманской области Олег Мазунов.

По его словам, на освобождающиеся помещения претендует несколько структур, включая многофункциональный центр и представительство министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре у консульства закончился договор аренды здания в центре города. Представителям Королевства Норвегия предложили переехать на шестой этаж одного из офисных зданий. В 2024 году Норвежское консульство планирует занять новое здание, проект которого находится в разработке.