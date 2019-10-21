Киев, 21 октября 2019, 15:32 — REGNUM В данный момент никто не может пообещать Украине членство в Европейском союзе и НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия «Украина — НАТО: что на столе переговоров?», сообщило 21 октября информационное агентство УНИАН.
Он добавил, что ЕС и НАТО столкнулись с массой проблем, и ситуация в этих объединениях неоднозначна.
Как сообщал телеканал 112.ua, ранее представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна углублять сотрудничество с НАТО, не становясь членом альянса, поскольку в самом НАТО Украину не ждут.
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