Киев, , 15:32 — REGNUM В данный момент никто не может пообещать Украине членство в Европейском союзе и НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия «Украина — НАТО: что на столе переговоров?», сообщило 21 октября информационное агентство УНИАН.

«Не надо превращать вопрос членства в фетиш. Это очень важно. Мы не делаем это членство ради членства, мы делаем это для людей, мы делаем это для нашей страны, это фундаментально», — заявил чиновник.

Он добавил, что ЕС и НАТО столкнулись с массой проблем, и ситуация в этих объединениях неоднозначна.

«Потому какие бы сейчас слова ни говорились, никто сейчас нигде не может пообещать членство. Давайте говорить людям правду», — сказал Кулеба.

Как сообщал телеканал 112.ua, ранее представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна углублять сотрудничество с НАТО, не становясь членом альянса, поскольку в самом НАТО Украину не ждут.

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