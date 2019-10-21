21 октября 2019 | Время чтения 5 мин

В таджикских СМИ и социальных сетях идёт ожесточённое обсуждение поста таджикской журналистки ВВС Аноры Саркоровой в «Фейсбуке». В частности, популярный таджикский ресурс Akhbor.com пишет: «Радикальный шовинизм, ксенофобия, расизм, хамство и грубость — системные проблемы в России...»

Сабур Рустами, , 15:27 — REGNUM С середины октября в Таджикистане происходят события в жанре «эффекта вертиго» — власти на передних кадрах и у них головокружение от того, что всё вращается вокруг них. Но за их спиной видно, как отдаляется всё.

Таджикистан

Дело в том, что 19 октября 2019 года с официальным визитом республику посетила делегация Госдумы во главе с её председателем В. Володиным. Последний встречался с Э. Рахмоном и со своим коллегой Ш. Зухуровым. Обе стороны обменялись любезностями. Президент Таджикистана старался заверить Володина, что он лучший друг, который чуть ли не в одиночку защищает Россию от внешних угроз на южных рубежах. Он напомнил спикеру Госдумы, что за постсоветские годы между странами подписаны 240 различного рода соглашений, и просил быстрее ратифицировать оставшиеся. По словам Рахмона, у Душанбе ни с одной другой страной мира нет такого тесного сотрудничества, как с Россией. Конечно же, попутно напоминал и о необходимости инвестировать в экономику и помочь в военно-техническом плане. Говоря простым языком, за дружбу просил денег. В этом же тоне говорил и председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата таджикского парламента) Зухуров. Последний намекнул о неудовлетворённости таджикской стороны Россией и напомнил, что пока всё их богатство достаётся китайцам:

— У нас в Таджикистане есть серебро, золото, уран. Всё есть, — говорит он.

— Китайцы работают на льготных условиях, получают конкурентное преимущество. Нам бы хотелось, чтобы это делала Россия, — утверждает Зухуров.

Как эти слова сочетаются со словами Рахмона о том, что у них «ни с одной другой страной мира нет такого тесного сотрудничества, как с Россией», если всё богатство достаётся китайцам, непонятно.

В ходе встреч таджикские коллеги Володина напомнили ему о 18 школах города Душанбе, где обучение частично ведётся на русском языке и 48 школьных преподавателях из России.

Российские парламентарии тоже не остались в долгу и щедро одаривали Рахмона любезностями. «Володин передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина», — пишет «Спутник Таджикистан» и цитирует слова председателя Госдумы:

«Отношения России и Таджикистана динамично развиваются благодаря президентам наших стран. Эмомали Шарипович много делает для гуманитарного сотрудничества России и Таджикистана, продвижения образовательных проектов, в том числе в области русского языка. Особенно важно, что в конституции Таджикистана закреплен статус русского языка как языка межнационального общения. Ожидаем успешной реализации проекта строительства в Таджикистане 5 русскоязычных школ в ближайшие годы».

И вот на фоне этой идиллии о дружбе и продвижении русского языка, в таджикских СМИ и социальных сетях идёт ожесточённое обсуждение поста таджикской журналистки ВВС Аноры Саркоровой в «Фейсбуке». В частности, популярный таджикский ресурс Akhbor.com пишет:

«Радикальный шовинизм, ксенофобия, расизм, хамство и грубость — системные проблемы в России. Я пишу о том, чему я была свидетелем. Я прекрасно владею русским языком и веду себя строго в рамках общепринятых законов. Но как только ты протягиваешь таджикский паспорт — лица меняются. Как только видят цвет волос — отношение меняется. Воспринимайте мои слова как хотите, но проблема есть, и она очень серьезная…»

Журналистка из Таджикистана Анора Саркорова обвинила сотрудников аэропорта «Жуковский» и «Уральских авиалиний» в расизме в отношении выходцев из Центральной Азии. Пост вызвал шквал реакций. За три дня пост журналистки в «Фейсбуке» собрал более 7700 лайков, 4600 комментариев, и 1700 пользователей поделились им.

Для таджикского сегмента интернета эти цифры — своеобразный рекорд.

Один из популярных таджикских блогеров Али Ализод обратил внимание на то, что основные комментарии были написаны россиянами, и он недоумевает, почему таджики не так активны. Он пишет:

«Писали комменты в основном россияне. Наши почему-то были менее активны. К счастью, там достаточно много откликов, которые осуждают действие российских пограничников и сотрудников российской авиакомпании. Но было и немало комментариев, где высказывались крайне агрессивно, грубо и, самое главное, с перевёрнутыми и искажёнными до основания фактами…»

Именно эти «перевёрнутые и искажённые до основания факты» и являются катализатором цепной реакции по дестабилизации в обществе. Но насколько эти осуждаемые действия конкретных сотрудников аэропорта «Жуковский» и «Уральских авиалиний» отражают российскую действительность?

Если в РФ всё так плохо и данный инцидент не спровоцирован самой журналисткой английской ВВС, то почему «наши менее активны»?

Может из-за того, что около 2 млн таджиков в России, в отличие от транзитного пассажира Саркоровой, не ощущают на себе эти «системные проблемы в России», такие как «радикальный шовинизм, ксенофобию, расизм, хамство и грубость»?

Уверен, что вся эта шумиха вокруг данной темы — это запланированная и тщательно проработанная провокация. Тому несколько доказательств:

журналист ВВС наверняка должна знать, что если нарушены её права, то она должна обратиться в компетентные органы, а не устраивать скандал;

информация об инциденте появилась аккурат за три дня до приезда официальной российской делегации во главе с председателем Госдумы В. Володиным. Пика антироссийская истерия достигла в канун их прилёта;

не зря же Великобритания, родина ВВС, выделила более $3,13 млрд на кибервойну с Россией и Китаем, увеличив финансирование этого направления в 10 раз. Да и США на борьбу с пресловутой «российской угрозой» для различных структур выделили $1,3 триллиона. Американцы отдельной строкой выделили $380 млн в виде грантов для противодействия «российскому влиянию».

Так что, если учесть, что Анора Саркорова является:

журналисткой ВВС;

последовательницей и ярой защитницей принца Карима Ага-Хана IV, которому в 1957 году королева Великобритании Елизавета II присвоила титулование Высочества, то даже вопреки своей воле вынуждена признавать существование «теории заговора».

В заключение хочу подчеркнуть два важных вывода, которые необходимо учесть.

Первое. К счастью, таджики в основной массе своей игнорировали провокационный пост Саркоровой. Ибо они понимают, что это высосанная из пальца история. А может быть — запланированная провокация самой журналистки;

Второе. Надеюсь, власти Таджикистана в своём желании подороже продавать себя России не перебарщивают и не будут участвовать в подобных антироссийских акциях. А то признаки имеются…